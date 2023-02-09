كشفت الدكتورة مها النمر استشارية نساء وولادة، عن سبب ازدياد جلطات الساق والرئة في النفاس.

وقالت مها النمر: تزداد احتمال جلطات الساق والرئه، في النفاس بسبب تغير الهرمونات و قله الحركة.

وتابعت: ننصح بالنشاط وأخذ الابر المسيلة إذا صرفها الطبيب