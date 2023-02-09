كشفت شركة ناقل اكسبرس (NAQEL)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال خدمة العملاء، بفروع الشركة مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– خدمة عملاء.

وأفادت الشركة بأن شروط التقديم: المطلوبة كالتالي:

– الجنسية السعودية.

– شهادة البكالوريوس في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، المحاسبة، الكيمياء، التسويق، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية) وما يعادلها.

– اللغة الانجليزية ممتازة تحدث وكتابة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عن طريق إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]