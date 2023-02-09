كشفت شركة ناقل اكسبرس (NAQEL)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال خدمة العملاء، بفروع الشركة مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– خدمة عملاء.
وأفادت الشركة بأن شروط التقديم: المطلوبة كالتالي:
– الجنسية السعودية.
– شهادة البكالوريوس في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، المحاسبة، الكيمياء، التسويق، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية) وما يعادلها.
– اللغة الانجليزية ممتازة تحدث وكتابة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عن طريق إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]
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