وثّق مقطع فيديو لحشود غفيرة في صحن الطواف صباح اليوم الخميس، من معتمري الداخل والخارج وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وبيّن المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.

كما أظهر المقطع سعي المعتمرين بين الصفا والمروة بهمة وحيوية وحماس ملفت رخم الازدحام الشديد.