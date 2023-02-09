تمكن رجال الدفاع المدني السوري من إنقاذ حياة طفل علق تحت الأنقاض بريف إدلب جراء الزلزال الذي ضـرب تركيا فجر (الاثنين).

ووثق مقطع فيديو لحظة خروج الطفل، من تحت الأنقاض وكان مبتسماً وبدأ في مداعبة رجال الدفاع المدني الذين تفاعلوا معه وعبروا عن فرحتهم بالتكبير.

وأفاد الدفاع المدني السوري بأن عملية إنقاذ الطفل من تحت الأنقاض في قرية أرمناز بريف إدلب، كانت في اليوم الأول من الزلزال المدمر.