تمكن رجال الدفاع المدني السوري من إنقاذ حياة طفل علق تحت الأنقاض بريف إدلب جراء الزلزال الذي ضـرب تركيا فجر (الاثنين).
ووثق مقطع فيديو لحظة خروج الطفل، من تحت الأنقاض وكان مبتسماً وبدأ في مداعبة رجال الدفاع المدني الذين تفاعلوا معه وعبروا عن فرحتهم بالتكبير.
وأفاد الدفاع المدني السوري بأن عملية إنقاذ الطفل من تحت الأنقاض في قرية أرمناز بريف إدلب، كانت في اليوم الأول من الزلزال المدمر.
المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد.
لحظات يملؤها الفرح بإنقاذ الطفل "كرم" من بين أنقاض منزل مدمر في قرية "أرمناز" في ريف #إدلب في اليوم الأول من الزلزال.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/1KYVA5fcq5
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
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