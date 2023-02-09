كشفت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل لحملة (الثانوية فأعلى) في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للجنسين من السعوديين

وأوضحت الأكاديمية الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فأعلى بمعدل لا يقل عن (80%).

3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن (70%).

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم\ــة عن 25 عام.

6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق طبياً.

7- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

8- لم يسبق للمتقدم أو المتقدمة الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف) .

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .