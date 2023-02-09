ستقوم BMW بإطلاق إصدارات محدثة من سيارتها الرياضية الشهيرة BMW X5 و BMW X6 في أبريل القادم، ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من كشف منافسها الرئيسي مرسيدس بنز عن GLE و GLE كوبيه المعاد تصميمهم.

وتتميز إصدارات الجيل الرابع X5 والجيل الثالث من X6، بإعادة صياغة خفيفة للهيكل الخارجي، ومقصورة داخلية مطورة تتميز بشاشة رقمية جديدة ومحركات أقراص معدلة في عدد من الطرازات المعاد تسميتها، بما في ذلك المحرك الكهربائي بقوة 309 حصانًا.

وجاءت التغييرات الداخلية بشاشة رقمية منحنية جديدة مثبتة فوق لوحة عدادات تم إعادة تصميمها، وتعمل بأحدث إصدار 8.0 من نظام التشغيل iDriveمن BMW، ويحتوي على شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض معلوماتية تعمل باللمس مقاس 14.9 بوصة كجزء من نظام BMW Live Cockpit Plus القياسي ، والذي يتضمن نظام الملاحة خرائط BMW السحابي.

ويوفر محرك البنزين المضمنة سداسية الأسطوانات سعة 3.0 لتر (X5 xDrive50iو X6 xDrive40i) 375حصانًا و 383 رطلاً (حتى 46 حصانًا و 52 رطلاً)، يرى متغير الديزل (X5 xDrive30d و X6 xDrive30d) أن القوة تظل كما هي عند 278 حصانًا و 479 رطلاً على الرغم من عمليات إعادة العمل الداخلية.