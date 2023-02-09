قال الإعلامي الرياضي خالد العمار أن رئيس الهلال وصل لنهائي كأس العالم للأندية وحقق إنجازًا كبيراً ورغم ذلك لم نشاهده يركض

وأضاف العمار ” ما شوفنا رئيس الهلال يركض وماشوفنا فرحة هستيرية بهذا الإنجاز الكبير بعد تأهل الهلال للنهائي والسبب في ذلك هو أن ثقافة نادي الهلال وثقافة رموزه أن الكيان هو الأهم وليس انجاز الأشخاص وهذا نا اعتمد عليه جميع رؤساء الهلال على مر التاريخ”.