أكدت الصين أنها تخلو الآن من متحورات جديدة لفيروس كورونا بعد تخليها عن سياستها الصارمة ضد الفيروس والتي عرفت باسم “صفر كورونا”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصين شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات، بعد رفع تدابيرها الصحية الصارمة مطلع ديسمبر الماضي، ما أثار مخاوف من أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أرضاً خصبة لمتحورات جديدة أشد عدوى أو خطورة.

ولذلك، فرضت العديد من الدول على الفور قيوداً جديدة على المسافرين القادمين من الصين، بسبب القلق من قلة شفافية الأرقام الصينية حول حجم تفشي المرض.

وأوضحت دراسة جديدة نشرتها مجلة «ذي لانست»، أجراها باحثون صينيون بالاعتماد على تحليل 413 عينة من بكين أُخذت بين 14 نوفمبر الماضي، و20 ديسمبر، أظهرت أنه «لا يوجد دليل على ظهور متحورات جديدة» خلال هذه الفترة، وأن أكثر من 90% من الحالات كانت تعود إلى متحورتين فرعيتين من «أوميكرون BF.7» و«أوميكرون BA5.2» المنتشرتين بالفعل في الصين.