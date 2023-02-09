وصلت البعثة السعودية المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا والتي ضمت عدداً من الفرق الطبية والتطوعية، وفرق من الدفاع المدني.

و انطلقت أول رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمتضرري الزلزال المدمر الحاصل في سوريا وتركيا، اليوم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجها بتسيير جسر إغاثي لسوريا وتركيا وتنظيم حملة شعبية لضحايا الزلزال، فضلا عن أن التبرعات الشعبية السعودية لسوريا وتركيا وصلت حتى الآن إلى ‏أكثر من 98 مليون.