وصلت اليوم الخميس، أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا.

وقال عبدالله الرويس مراسل قناة الإخبارية:” أنه يوجد على متن الطائرة العديد من المواد الغذائية بإجمالي 578 طن، وأكثر من 990 سلة غذائية”، لافتًا أن هناك ثلاث طائرات أخرى ستنطلق من الرياض إلى مطار أضنة لتقديم المساعدة للشعب التركي والسوري.

يُذكر أن نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر، فهد الحجاج، قال في وقت سابق من صباح اليوم، إنه استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تستعد من مملكة الإنسانية للانطلاق بعد قليل عبر الجسر الجوي لتقديم المساعدات للأشقاء في الجمهورية التركية.