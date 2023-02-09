أوضح طبيب الأسرة الدكتور علي غراب، أن شرب القهوة على معدة فارغة يسبب أضرار على الجهاز الهضمي، لافتًا أن كمية الكافيين في القهوة تسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي.

وقال غراب خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية، المُذاع على القناة السعودية:” أن الكافيين يسبب عسر في الهضم وآلام في المعدة، بالإضافة إلى ارتجاع المريء .”

ومن جانبه نصح بالاعتدال في النسبة المطلوبة لا بالزيادة ولا النقصان لأن تأثيرها يصبح عكسي وتسبب ضرر.