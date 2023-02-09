في لفتة طيبة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رفض صعود شيخ القراء، الشيخ إبراهيم الأخضر، إلى منصة التكريم، ونزل إليه لتكريمه، أثناء حفل تحفيظ جمعية القرآن الكريم بحائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي رفض أمير حائل، صعود شيخ قراء المسجد النبوي، إلى المنصة، وقرر أن ينزل بنفسه إليه، تقديرا لمنزلته كقارئ لكتاب الله عز وجل.

وتقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد، إلى الشيخ إبراهيم الأخضر، محييا، وسلمه درع التكريم، في لفتة طيبة تؤكد حرص الأمراء على رعاية قراء القرآن الكريم وحفظته.