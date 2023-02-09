توقع الدكتور العرفج أن يكون فريق الهلال هو بطل هذه النسخة من كأس العالم للأندية

وقال العرفج:” الهلال فريق موفق وليس محظوظ، ولن يستطيع أي فريق سعودي آخر أن يحطم أرقام الهلال، على الأقل خلال العشر سنوات القادمة”

وأضاف ” رؤية المملكة 2030 أكدت على قدوم ٣ أندية تنافس على المنافسات العربية والعالمية بأسرع وقت لذلك فهده منتجات الرؤية، لذا فإن وزير الثقافة أول ما غرد شكر القيادة “.