توقع الدكتور العرفج أن يكون فريق الهلال هو بطل هذه النسخة من كأس العالم للأندية
وقال العرفج:” الهلال فريق موفق وليس محظوظ، ولن يستطيع أي فريق سعودي آخر أن يحطم أرقام الهلال، على الأقل خلال العشر سنوات القادمة”
وأضاف ” رؤية المملكة 2030 أكدت على قدوم ٣ أندية تنافس على المنافسات العربية والعالمية بأسرع وقت لذلك فهده منتجات الرؤية، لذا فإن وزير الثقافة أول ما غرد شكر القيادة “.
د.العرفج: أتوقع أن يكون #الهلال هو بطل هذه النسخة من كأس العالم للأندية @Arfaj1#كأس_العالم_للأندية #ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Q07s2zO3pv
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 8, 2023
#برواز..
د.العرفج: #الهلال فريق موفق وليس محظوظ، ولن يستطيع أي فريق سعودي آخر أن يحطم أرقام الهلال، على الأقل خلال العشر سنوات القادمة @Alwaleed_Talal@mHatHut@Arfaj1@Alhilal_FC#كأس_العالم_للأندية #ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LFILn0YTYN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 8, 2023
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