أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ عرضت صاروخًا باليستيا عابرًا للقارات وأسلحة أخرى، في عرض عسكري خلال الليل، واصفة إياه بأنه استعراض “لأكبر” قدرة هجوم نووي تملكه البلاد.

وقالت الوكالة :” أن العرض الذي حضره زعيم البلاد كيم جونج أون، أقيم مساء الأربعاء في إطار احتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي.

يُذكر أن كوريا الشمالية، احتفلت أمس الأربعاء، بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، فيما ستحتفل في 16 فبراير بـ”يوم النجم الساطع” الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، ووالد كيم جونغ أون.

وكان كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية، أعلنوا الثلاثاء، أنهم “سيوسعون ويكثفون” مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب.