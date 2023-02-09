شاركت مواطنات سعوديات في البعثة الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دور المرأة السعودية في المجتمع السعودي وكذلك حرص الهلال الأحمر على مشاركة العنصر النسائي الذي سيكون له دور كبير في تقديم المساعدات.

ووصلت صباح اليوم أول طائرة للإغاثة السعودية إلى تركيا للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال المدمر في أنقرة، وتضمنت عدداً من الفرق الطبية والتطوعية، وفرق من الدفاع المدني، بحسب قناة الإخبارية

وانطلقت اليوم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمتضرري المناطق المنكوبة من زلزال سوريا وتركيا.