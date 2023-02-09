تعد أنواع محددة من الفاكهة والخضراوات والأعشاب والنباتات علاج فعّال للهالات الداكنة خاصةً إذا ترافقت مع نظام غذائي متوازن وأسلوب حياة صحي.

١: البابونج والشاي الأخضر:

يُعرف نقيع البابونج بفعاليته في علاج الصداع ولكنه يتمتع أيضاً بخصائص مُهدئة ومُطهّرة بالإضافة إلى مفعوله المضاد للهالات الداكنة والجيوب المنتفخة.

٢: التين والخيار:

تتميّز ثمرة التين بغناها بالألياف الغذائية، ومُضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد. لاستعمالها في مجال علاج الهالات الداكنة، وتوضع هذه الثمرة في الثلاجة لتبريدها ثم يتمّ قطعها إلى نصفين قبل تطبيقها على العينين لحوالي 5 دقائق.

٣: عصير الليمون والعسل:

يندرج الليمون ضمن الفاكهة الغنيّة جداً بمضادات الأكسدة، وهو يتمتع بفوائد عديدة في مجال الوقاية من بعض أنواع السرطان ومخاطر الإصابة بالأمراض القلبيّة.

٤: بقايا القهوة والمياه المثلجة:

يتمتع طحل القهوة، الذي نرميه عادةً في سلّة المهملات، بخصائص تجميليّة غير متوقعة فهو يُخفّف من حدّة الهالات الداكنة ويُضفي إشراقاً على منطقة محيط العينين.

بينما المياه المثلجة فتُساعد على الحدّ من انتفاخ الجفون عند تطبيقها على محيط العينين كما تعمل على تنشيط الدورة الدمويّة.