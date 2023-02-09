يحظى سوق المملكة بمجموعة من أقوى سيارات الكروس أوفر الرياضية في العالم، ويأتي على رأسها كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديلات 2023.

وتستمد السيارة السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

وتأتي السيارة بالأسعار الآتية:

الفئة الأولى بسعر 88,475 ريال

الفئة الثانية بسعر 97,675 ريال

الفئة الثالثة بسعر 98,135 ريال

الفئة الرابعة بسعر 110,900 ريال

الفئة الخامسة بسعر 117,685 ريال

بينما تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

وتتواجد السيارة بالأسعار الآتية:

الفئة الأولى بسعر 106,488 ريال

الفئة الثانية بسعر 116,263 ريال

الفئة الثالثة بسعر 135,123 ريال

الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال

الفئة الخامسة بسعر 159,273 ريال

بينما جاءت السيارة سانج يونج كوراندو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 280 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 10 ثوان.

أسعار السيارة سانج يونج كوراندو

-الفئة الأولى بسعر 81,136 ريال

– الفئة الثانية بسعر 99,000 ريال