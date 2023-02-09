استطاع فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي أن يستخرج طقم أسنان من معدة مواطن في العقد الثالث من العمر خلال عملية منظار استغرقت 20 دقيقة.

وقالت وزارة الصحة :” أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يشكو من غثيان واستفراغ وألم في البطن وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة اتضح بوجود جسم غريب بالمعدة.

وعلى الفور تم إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والذي تبين أنه طقم أسنان، وتم استخراجه باستخدام شبكة استخراج الأجسام الغريبة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.