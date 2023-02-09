في واقعة غريبة من نوعها كانت “حضانة الكلب” سبب رئيس في إثارة الجدل حول نجم عالمي وزوجته التي تعمل كفنانة مكياج بعد طلاقهما.

فبعد 3 سنوات من انفصال الممثل والمغني ومقدم البرامج، أنتوني ماكبارتلين، 47 عاما عن زوجته فنانة المكياج ليزا أرمسترونج، 46 عاما، أصبحت حضانة الكلب “هيرلي” سبب أزمة جديدة بينهما.

وقد تنبي الزوجين الكلب “هيرلي” قبل 11 عام في 2013 بينما كانا يكافحان من أجل إنجاب طفل، مؤكدا للمحامين وقتها: “يمكنها أن تحصل على أي شيء تريده – باستثناء الكلب، لأنه يوجد ولاء وحب للكلب لا يوصف، كما أننا ما زلنا نتشارك بشكل متساوٍ تماما فيه، فكلانا يحبه كثير، ويعمل على رفهياته كطفل رضيع”