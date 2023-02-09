وثق مقطع فيديو عدد من الدلافين تخرج إلى الشاطئ في محافظتي ظفار وكلما، جنوب سلطنة عمان، مما أثار الخوف تزامناً مع وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

وبهذا الشأن أصدرت هيئة البيئة بسلطنة عُمان بيان توضيحي عن حقيقة المشاهد وقالت فيه: “تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطئ ولاية حاسك”.

وأضافت: “جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدلفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية”.