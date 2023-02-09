أودع برنامج “حساب المواطن” اليوم الخميس، نحو 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالا.