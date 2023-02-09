كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس، عن حملة استدعاء، تضم‬⁩ 19,147 مركبة GMC / شيفروليه / كاديلاك‏، موديلات 2021 – 2022.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.