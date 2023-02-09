كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس، عن حملة استدعاء، تضم 19,147 مركبة GMC / شيفروليه / كاديلاك، موديلات 2021 – 2022.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.
كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس، عن حملة استدعاء، تضم 19,147 مركبة GMC / شيفروليه / كاديلاك، موديلات 2021 – 2022.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرّض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.
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