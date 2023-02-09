ينتهي اليوم الخميس أعمال المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” الذي تستضيفه الرياض؛ حيث سيعود القادمين من الخارج إلى بلدانهم بذكرى لهذه الفعالية الكبرى، ستكون في شكل ختم خاص على جوازاتهم.

وأطلقت المديرية العامة للجوازات بالتزامن مع هذه الفعالية؛ ختمًا خاصًا يحمل عنوان المؤتمر “LEAP” يوضع على جوازات المسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض.

وجاءت هذه الخطوة لإعطاء الزخم الذي يتناسب مع هذا المؤتمر الهام، كما درجت على تخليد ذكرى العديد من المؤتمرات والفعاليات والمناسبات والمعارض الدولية، التي تحتضنها المملكة.