قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، أن المؤشر العام للسوق السعودي، أغلق اليوم الخميس على

10412 نقطة وبقيمة بلغت 3.4 مليار ريال .

وأكد أن السوق أغلق كاسرًا مناطق مهمة تحت 10440 كمنطقة طلب إسبوعية، وليكمل تصحيحه لكامل الموجة الصاعدة اللتي بدأت من القاع 9950 .

وأضاف :” أن أهم نقاط الأسبوع القادم هي عدم كسر 10386، والعودة مرة أخرى أعلى من 10440 لأنه بكسر 10386 ولو بنقطة واحدة عندها قد يتغير التركيب الموجي بالكامل وقد يتم أيضًا كسر القاع السابق عند 9950 .”

وأشار القحطاني إلى أن السوق يبحث عن قاع جديد قرب الـ 9000 نقطة، بغض النظر عن نتائج باقي الشركات.