نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة ما تم تداوله من ادعاءات بأن منتج خافي عيوب “كونسيلر” مشهور يحتوي على مواد مسرطنة.

وجاء ذلك على خلفية مقطع فيديو تضمن معلومات وصفتها الهيئة بغير الصحيحة، بأن المستحضر التجميلي “الكونسيلر”، يحتوي مواد مسرطنة بناء على دراسة ألمانية.

وأشارت إلى أن الخبر المنشور في صحيفة عام 2020 يتناول بشكل عام عدة أنواع من منتجات التجميل، ولم يحدد الشركة الصانعة.

وأكدت الهيئة أنها سبق وقامت بتحليل عدة منتجات للشركة المذكورة في الفيديو، ضمن جهودها المستمرة في الرقابة ولم ترصد أي حالات عدم مطابقة للمواصفات.