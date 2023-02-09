توفى والد لاعب الفريق الأول بنادي برشلونة، ماركوس ألونسو،اليوم، بعد معاناة مع المرض.

ويعد ألونسو بينيا رياضي سابق، حيث كان لاعب سابق بنادي برشلونة وكذلك نادي أتلتيكو مدريد.

وتوفى ألونسو عن عمر يناهز من 63 عاما، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.