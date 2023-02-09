عبرت أسرة الطالبة المصرية المقتولة نيرة اشرف عن فرحتها عقب صدور قرار محكمة النقص بتأييد حكم الإعدام علي محمد عادل قاتل نيرة.

وقالت ثناء والدة الفتاة نيرة أشرف: “الله أكبر علي عدالة السماء ، الحمد لله بشكر القضاء اللي رجع حقا بنتي ،احنا واثقين دائما في القضاء المصري ”.

وتابعت:“نامي وارتاحي يا نيرة، شرفك اتغسل وحقك رجع لك، والمحكمة ايدت حكم الإعدام ربنا يصبرنا علي بعدك يا ضنايا”.

يذكر أن محمد عادل أقدم على قتل نيرة بعد رفضها الارتباط به، وقضت المحكمة بتأييد الحكم بإعدامه اليوم.