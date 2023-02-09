بعد رحيل الأب تأتي المواقف برسالة مبطنة محتواها لا مجال للضعف فقد رحل الأعمق حباً والأصدق قولاً والأكثر خوفاً وحرصاً ،‬⁩ إختل توازن المنزل‏ رغم السعة نحن في ضيق جميعنا كمن فقد ساق ، نسير بقلبٍ أعرج قُفل باب من أبواب الجنة وقلت البركه.

لاأحد يملك القدرة على وصف حجم فقد الأب مهما كثر الكلام وتضاعفت الاسطر فقط ستبقى فارغاً ستبقى يتيماً ولو عانقك العالم أجمع.

نحنُ لانختار من يبقى معنا ومن يرحل عنا ، فهي أقدار احكم الحاكمين وإرادة رب العالمين ، اللهم جنة الفردوس لمن إختفت أصواتهم لمن رحلوا عنا وتركوا الحنين في قلوبنا.