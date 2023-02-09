أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة اليوم الخميس، عن بشرى سارة بشأن أعداد حجاح هذا العام.

وقال الربيعة: “أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل كورونا دون سقف للعمر ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 33690 حاجا من العراق”.

وأضاف: ” بلغ عدد المعتمرين العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر أكثر من 125 ألفا، ونعمل يدا بيد لتحسين تجربة القادمين من العراق عن طريق المنفذ”، مؤكدا أنه بإمكان العراقيين الاستفادة من منصة “نسك” للعمرة والزيارة.

وكشف الوزير أن العمل يجري لتطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في المنفذ، إذ ستكون جاهزة مطلع شهر رمضان المبارك القادم.

وشدد على أن السعودية مستمرة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية فيها في ظل التزامها التاريخي والأصيل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

فيديو | وزير الحج والعمرة: تطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في منفذ جديدة عرعر البري وستكون جاهزة في بداية شهر رمضان المقبل#الإخبارية pic.twitter.com/fb3UCo4K6O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023

فيديو | وزير الحج والعمرة: بلغ عدد المعتمرين العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر أكثر من 125 ألفا.. ونعمل يدا بيد لتحسين تجربة القادمين من العراق عن طريق المنفذ#الإخبارية pic.twitter.com/x0z45OcrIs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023

فيديو | وزير الحج والعمرة: بإمكان العراقيين الاستفادة من منصة "نسك" للعمرة والزيارة#الإخبارية pic.twitter.com/emChZoHMpm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023