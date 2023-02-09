روى مواطن سعودي يدعى “حمدان الشمري”، تفاصيل لحظة وقوع زلزال تركيا التي عاشها قبل أيام.

وأوضح الشمري، أنه كان نائما وقت الهزة الأرضية، وبعد لحظات بدأت الأشياء في السقوط ليقوم على الفوز بالنزول على الدرج، واصفا الأمر بأنه كأنه “حلم”.

ولفت إلى أنه خرج من المبنى في آخر ثانية قبل سقوطه كاملا، مضيفا: “جلست ليلة كاملة في الحديقة وسط الأمطار والبرد، لم يبق أي منزل قابل للسكن”.

وتابع: “في اليوم الثاني تواصلت مع السفارة السعودية، ولم يقصروا واستضافوني وقاموا بعمل إنساني وشفت الراحة والطمأنينة”.