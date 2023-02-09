قال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، إن البحر الأحمر على امتداده من باب المندب حتى خليج العقبة يهتز يوميا ما لا يقل عن ألف هزة أرضية لكن معظمها يكون هزات غير محسوسة.

ولفت “لعبون”، خلال حديثه لـ”صدى”، إلى أن المناطق التي شهدت الزلزال في سوريا وتركيا وفلسطين ولبنان هي في الأصل مناطق زلزالية منذ ملايين السنين، لذا يحدث بها تصدع وزلازل.

ونوه بأن المناطق المعرضة للزلازل تمتد من جنوب خليج العقبة بالالتقاء بالبحر الأحمر إلى جنوب شرق تركيا، ويمكن أن يحدث فيها الزلازل في أي لحظة، سواء كانت زلازل مبدئية أولية أو ارتدادية، ويتراوح قوتها من 1إلى 8 درجات على مقياس ريختر.