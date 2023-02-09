أكد لاعب الهلال لوسيانو فييتو، على الاستعداد لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فييتو في تصريحاته قبل المباراة المرتقبة لـ “ماركا” الإسبانية: “أعرف شباك ريال مدريد جيدً”، مضيفا: “إنها مباراة نهائية، هم فريق هائل اعتاد لعب هذه المباريات. إنه أحد أفضل الأندية في العالم وستكون مباراة صعبة للغاية. لقد سجلت ضدهم من قبل عندما كنت مع أتلتيكو مدريد وأتمنى أن أكررها. لدي خبرة بشباكهم”.

وعن مباراة الهلال وفلامنجو في نصف النهائي، قال: “مباراة فلامنغو من أهم المباريات في مسيرتي، كانت مشاركتي الأولى في المسابقة وأنا سعيد جدًا بمشاركتي تمريرتان حاسمتان وهدف”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، فقد صنعنا التاريخ لأنها المرة الأولى التي يصل فيها فريق سعودي إلى نهائي هذه البطولة.”

وتابع: “لم أحزن أن زميلي سالم الدوسري حصل على جائزة رجل المباراة أمام فلامنغو، لقد شاركني بنشاط في أداءنا الهجومي وعملنا بشكل جيد في الدفاع. لا أعرف من الذي يقرر أفضل لاعب لكني كنت سعيدًا بالفوز لأن الفرق البرازيلية دائمًا ما تكون صعبة”.

وعن فترة لعبه في إسبانيا، قال: “لدي هناك أفضل الذكريات، لعبت في 4 أندية مهمة للغاية، أنا حقًا أقدر وقتي هناك؛ لأنها واحدة من أفضل البطولات في العالم. أتذكر الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين دعموني دائمًا في إسبانيا وطوال مسيرتي المهنية”.