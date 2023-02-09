أصدرت محكمة النقض في مصر، قرارا برفض الطعن المقام من المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة وتأييد حكم الإعدام.

وأوضح المحكمة في الحيثيات أنه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.

وذكرت المحكمة أن المتهم هدد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات “هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي”.

وكان النائب العام المصري أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.