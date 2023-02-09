طالبت الجماهير الهلالية عبر مساحاتها الرياضية في موقع التواصل الاجتماعي من لاعبي الزعيم القتال على الكأس الوحيدة التي لم تدخل خزينة الهلال حتى الآن، وهو كأس العالم للأندية، مؤكدين أنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

ويأتي تحفيز الجماهير الهلالية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى لنجوم الفريق قبل أقل من 48 ساعة من المباراة النهائية في البطولة التي ستجمع الهلال بريال مدريد في العاصمة المغربية الرباط مساء السبت المقبل.

يذكر أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة ستقام أيضا يوم السبت المقبل بين فريقي الأهلي وفلامنجو بملعب طنجة الكبير “ابن بطوطة”.