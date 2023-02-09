هنأ الأسطورة البرازيلي لاعب الهلال السابق، ريفيلينو، نادي الهلال بمناسبة تأهله للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية التي ستجمع الهلال بريال مدريد في العاصمة المغربية الرباط مساء السبت المقبل.

وقال:”أبارك للهلاليين التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، كان من الممكن أن تكون النتيجة أكثر من أربعة أو خمسة واتمنى أن تعيدو هذا المستوى الرائع أمام الريال أعرف أنه خصم قوي لكن العبو بقوه واستمتاع”.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه بعد غد نظيره ريال مدريد على ملعب “المجمع الرياضي مولاي عبد الله” في نهائي كأس العالم للأندية.