أصبح نجم الهلال اللاعب سالم الدوسري، هو النجم الأبرز في تاريخ الكرة السعودية وأسطورتها الأولى بعدما نجح في التسجيل في مونديالي كأس العالم ٢٠١٨ أمام المنتخب المصري و٢٠٢٢ هدفين أمام المنتخب الأرجنتيني، والمنتخب المكسيكي.

ونجح الأسطورة سالم الدوسري في التسجيل في ثلاث مونديالات للأندية ففي ٢٠١٩ نجح في التسجيل في مرمى فلامنجو البرازيلي، وفي مونديال ٢٠٢١ نجح في التسجيل في مرمى الوحدة الإمارتي.

كما استطاع الدوسري تسجيل هدفين خلال نسخة مونديال الأندية الحالية المقامة في المغرب، وضعته في قائمة هدافي مونديال الأندية بحسب حساب الاتحاد الدولي “فيفا” برصيد أربعة اهداف .

وبذلك انفرد الدوسري بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو في نسختين مختلفتين من كأس العالم للأندية، ليصبح أول لاعب يسجل ضد نفس الخصم مرتين.

وبتلك الأرقام، استطاع سالم الدوسري تجاوز جميع نجوم الكرة السعودية في التسجيل في المحافل العالمية حيث نجح في معادلة رقم سامي الجابر مع المنتخب الوطني، كما انفرد على باقي النجوم في الأندية السعودية التي شاركت في مونديال الأندية منذ إنطلاقة في عام 2000.

ولا تزال فرص الدوسري في التسجيل قائمة بلقاء ريال مدريد مساء السبت المقبل في نهائي كأس العالم للأندية وربما تشهد المباراة المرتقبة، كتابة اسم الهلال بمداد الذهب في حالة خطف اللقب من النادي الملكي.