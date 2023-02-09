تغنى نادي فياريال الإسباني بلاعبي الهلال سالم الدوسري، ولوسيانو فييتو، وأدائهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد قيادة الهلال للنهائي بالفوز على فلامنجو البرازيلي.

ونشر فياريال صورتين للاعبيه السابقين، معربا عن فخره بأدائهما ومشاركتهما في هزيمة فلامنجو.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال وريال مدريد في نهائي مونديال الأندية، بعدما فاز الأخير على الأهلي المصري في نصف النهائي.

وسبق للوسيانو فييتو مواجهة ريال مدريد 6 مرات وذلك عندما كان لاعباً لأندية فياريال وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.