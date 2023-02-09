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الخميس9 فبراير

فيديو..السيسي يفاجئ لواء بالجيش: “بتدفعوا ضرائب ولا لأ”

منذ 6 دقيقة
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فيديو..السيسي يفاجئ لواء بالجيش: &#8220;بتدفعوا ضرائب ولا لأ&#8221;
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القاهرة

فاجأ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب.

وقال الرئيس المصري في سؤاله: “هل أنتم بتدفعوا تكلفة الكهرباء والمياه والخدمات اللي بتاخدوها من الدولة؟ طب بتدفعوا الضرائب ولا لا؟”.

ومن جانبه رد اللواء أركان حربن وليد حسين أبوالمجد، قائلا: “إن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة”.

وأشار إلى أنه تم تسديد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2022، منهم 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، 4.5 مليار جنيه للضرائب، والباقي للمياه وغيرها من المصروفات، فضلاا عن دفع 230 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملة المدينة المتوزاجدة في الجهاز.

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