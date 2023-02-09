فيديو..السيسي يفاجئ لواء بالجيش: “بتدفعوا ضرائب ولا لأ”

فاجأ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب.
وقال الرئيس المصري في سؤاله: “هل أنتم بتدفعوا تكلفة الكهرباء والمياه والخدمات اللي بتاخدوها من الدولة؟ طب بتدفعوا الضرائب ولا لا؟”.
ومن جانبه رد اللواء أركان حربن وليد حسين أبوالمجد، قائلا: “إن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة”.
وأشار إلى أنه تم تسديد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2022، منهم 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، 4.5 مليار جنيه للضرائب، والباقي للمياه وغيرها من المصروفات، فضلاا عن دفع 230 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملة المدينة المتوزاجدة في الجهاز.
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