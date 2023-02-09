روت مواطنة تفاصيل الليلة التي شهدت وقوع الزلزال خلال وجودها في تركيا.

وذكرت أنها كانت في منزلها لكنهم تفاجئوا بهزة قوية جعلتهم يشعرون بالرعب الشديد، وذلك وفقا لما ذكرته خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وقالت أنهم سارعو بالهروب خارج المنزل، ثم جلسوا في السيارة، وبعدها ذهبوا إلى بيت زوجها لكونه مكون من دور واحد وبالتالي سيمكنهم من الهروب بشكل أسرع لافتة إلى أنهم عاشوا أوقات صعبة خاصة عندما كانوا يبحثون عن مياه، ووجدوا المحلات فارغة.