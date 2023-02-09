أكد الباحث الفلكي، ملهم هندي، أن النيزك الذي شهدته الدوادمي مساء أمس، لا علاقة له بالزلازل التي تشهدها تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة.

وعلق ملهم هندي على احتراق نيزك في الغلاف الجوي بين الدوادمي والقصيم، قائلا: “لا يوجد أي علاقة بين دخول النيزك للغلاف الجوي والزلازل؛ لأن دخول النيازك يتكرر بشكل دائم، وكان هناك نيزك في روسيا قبل أيام، وقبلها بيومين في أستراليا، وذلك لأن الفضاء ملئ بالصخور، وعادة تتبخر تلك الصخور في الغلاف الجوي قبل وصولها للأرض”.

وأضاف: “يجب أن تبحث الناس في مصدر المعلومة والاستماع للأماكن المتخصصة في هذا الأمر”.

وتابع: “هناك تهويل يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر الإشاعات”.