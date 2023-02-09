أوضح محمد الحربي، رئيس فريق سفارةالمملكة المتواجد في موقع الزلزال بتركيا، الدور المتوقع لفرقة الإنقاذ السعودية في لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا، مؤكدا أنه تم نقل المواطنين لفندق آمن.

وقال إن الكثيرين لازالوا محاصرين تحت الأنقاض وأطفال يحتاجون مواد غذائية وكبار يحتاجون مأوى في تركيا، وبالتالي ستركز فرق الإنقاذ على مساعدة المحاصرين ومساعدة من لا مأوى لهم وتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن البعثة تحوي أطباء ومشرفين وممرضين وفرق إنقاذ وخيام ومعدات طبية وأدوية لمساعدة المحتاجين، مضيفا أن أعضاء السفارة متواجدين في مواقع الزلزال منذ يوم الإثنين، وتم إخلاء 45 مواطنا من منطقة الزلزال ونقلناهم إلى مناطق آمنة في فندق استأجرته، مشيرة إلى أن عدد كبير منهم تم نقلهم إلى المملكة.

بتوجيه القيادة .. وصول البعثة السعودية المشاركة في عمليات الإغاثة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا محمد الحربي – رئيس فريق السفارة المتواجد في موقع الزلزال بتركيا : البعثة تحوي أطباء ومشرفين وممرضين وفرق إنقاذ وخيام ومعدات طبية وأدوية لمساعدة المحتاجين #برنامج_سيدتي pic.twitter.com/nJjOV5dhxW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 9, 2023

الكثيرين لازالوا محاصرين تحت الأنقاض وأطفال يحتاجون مواد غذائية وكبار يحتاجون مأوى..

محمد الحربي – رئيس فريق السفارة المتواجد في موقع الزلزال بتركيا يكشف عن الدور المتوقع لفرقة الإنقاذ السعودية في لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HnTr2uvCa0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 9, 2023