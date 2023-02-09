أوضح استشاري جراحة السمنة والمناظير، نايف العنزي، أن أضرار إبر التخسيس على المرأة الحامل تتمثل في تأثيرها على طريقة التغذية التي تحتاجها في هذه الفترة.

وقال العنزي خلال برنامج “سيدتي”: “قد ندخل في مشكلات التشوهات الخلقية للجنين بجانب تأثيرها على حبوب منع الحمل” .

وأضاف: “الإبر الخاصة بالتخسيس لا تناسب البعض وتسبب آثار عكسية صادمة، لابد من زيارة الطبيب قبل الاستخدام”.

وبشكل عام أوضح العنزي أن هناك أشخاص لم تؤثر فيهم إبر التخسيس نهائيا، اذا ما تزامنت مع الحمية الغذائية والرياضة.

وقال: “لن تحصل على نتائج جيدة في حال لم تمارس الرياضة وتتبع حمية”، محذرا من تناول السكريات عقب أخذ الإبرة لتفادي الشعور بالهبوط المصاحب لها.

وأَضاف: “البعض يميل للحلى لكنها تتعارض، وينصح بأن تكون الإبرة بعد وجبة خفيفة وألا تؤخذ في الصباح بل في المساء أفضل وكل ساعتين ثلاثة لازم تأكل لكن ابتعد عن السكريات”.

د.نايف العنزي – استشاري جراحة السمنة والمناظير: هناك أشخاص لم تؤثر فيهم الإبر نهائيا، الرياضة مهمة كوسيلة أساسية لإنقاص الوزن ، وحذار من تناول السكريات @dr_NaifAlEnazi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z0CIJjLuf0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 9, 2023

د.نايف العنزي – استشاري جراحة السمنة والمناظير: أضرار إبر التخسيس على الحامل تتمثل في تأثيرها على طريقة التغذية التي تحتاجها في هذه الفترة وقد ندخل في مشكلات التشوهات الخلقية للجنين بجانب تأثيرها على حبوب "منع الحمل" @dr_NaifAlEnazi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1cIqGir84j — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 9, 2023

د.نايف العنزي – استشاري جراحة السمنة والمناظير: أضرار إبر التخسيس على الحامل تتمثل في تأثيرها على طريقة التغذية التي تحتاجها في هذه الفترة وقد ندخل في مشكلات التشوهات الخلقية للجنين بجانب تأثيرها على حبوب "منع الحمل" @dr_NaifAlEnazi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1cIqGir84j — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 9, 2023