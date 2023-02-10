أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوستافو كويلار، افتخاره بوجوده ضمن فريق الهلال.

وقال “كويلار” :””أشعر بالفخر لأنّي هلالي، وسعيد جدًا للوصول إلى نهائي المونديال، فتأهلنا إلى النهائي هو إنجاز للجميع، وأتمنّى أن نلعب مباراة جيّدة أمام ريال مدريد”.

وأكد لاعب فريق الهلال أنهم حصلوا على مُكافأة مالية وليس سيارة فيراري لكل شخص كما تقول الصحف.

وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه بعد غد نظيره ريال مدريد على ملعب “المجمع الرياضي مولاي عبد الله” في نهائي كأس العالم للأندية.