يساعد عصير الفاكهة في تسريع فقدان الوزن، كما يعد طريقة رائعة للحصول على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة – وكلها تساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك وبالتالي ، يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ويعد عصير الجزر مفيد لفقدان الوزن حيث أن الجزر منخفض السعرات الحرارية ومليء بالألياف، سيبقيك كوب طويل من عصير الجزر ممتلئًا حتى الغداء ، لذلك لا داعي للقلق بشأن هجمات الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها.

ويعتبر عصير الخيار قليل السعرات الحرارية من السهل أن نفهم أنه من أجل إنقاص الوزن ، عليك إما تناول سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد من السعرات الحرارية، لذلك ، من الجيد أن تحتفظ بجزء من وجباتك للأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية منخفضة فحسب ، بل تبقيك ممتلئًا أيضًا لفترة أطول، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف يساعد في التخلص من الدهون سريعا.