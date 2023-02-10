تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة جدة، من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم كميات مُختلفة ومتنوعة من المواد المُخدرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وشملت قائمة المضبوطين، شخصين من الجنسية الباكستانية بحوزتهم 97 قطعة من مادة الحشيش المُخدر، بالإضافة إلى شخصين من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية مُخالفين للأنظمة.

وتضمنت القائمة الإطاحة بشخصين كانت بحوزتهما كمية من مادة الإمفيتامين المُخدر “الشبو”، وكذلك شخص بحوزته أقراص تخضع لنظام التداول الطبي ومبلغ مالي مجهول المصدر.