كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثل مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وتتضمن الوظائف: أخصائي آلات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم، أو ما يعادلها، ممثل مبيعات (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية