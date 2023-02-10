كشفت شركة جوجل خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة من الميزات الجديدة التي ستجعل تطبيقات Google Maps أكثر فائدة وعملية بالنسبة للمستخدمين.

ويعد من بين الميزات الجديدة التي أعلنت عنها جوجل في تطبيقات خرائطها كانت ميزة الرؤية الغامرة أو Immersive View، والتي تعتبر طريقة مميزا جدا لاستكشاف الأماكن.

وتعتمد هذه الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية لدمج اللقطات في خدمة Immersive View وتوفير رؤية ثلاثية الأبعاد للمدن والشوارع ، ويمكن عبر هذه الميزة “التحليق” فوق مدينة معينة ومشاهدتها من الأعلى بجودة عالية، و”الهبوط” إلى الشوارع ومشاهدة تفاصيلها.

وتدعم هذه الميزة “الرؤية الغامرة” في عدة مدن حول العالم حاليا، هي لوس أنجلوس، ولندن، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، وطوكيو، ومن المفترض أن تضم في الأشهر القليلة القادمة مدنا إضافية مثل أمستردام وفلورنسا ودبلن والبندقية، ومع التحديث الجديد للخرائط عدّلت جوجل خدمات “التجوال داخل الأماكن” أو Indoor Live View، لتشمل أماكنا أكثر حول العالم مثل المطارات ومحطات القطارات والأسواق التجارية.