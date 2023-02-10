كشفت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سكرتير/ إدارة التحقيق، مستشار/ مكتب ادارة البيانات، أخصائي/ إدارة دراسات لجنة الفصل، أخصائي/ إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية، أخصائي أول/ إدارة التزام مؤسسات السوق، أخصائي أول/ إدارة تطبيقات الأعمال.

وتتضمن الوظائف: رئيس فريق/ إدارة هندسة العمليات وتحليل الأعمال، أخصائي رئيسي/ إدارة التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة، مستشار/ إدارة تطوير السياسات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة السوق المالية