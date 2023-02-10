أدى شكل نادر من سرطان البروستات إلى قيام رجل في الخمسينيات من العمر بالتحدث فجأة بلهجة بدت بشكل ملحوظ مثل brogue الإيرلندي – تغيير صارخ بقي معه طوال حياته.

ولا يوجد سوى تقريرين آخرين عن السرطانات التي تسبب متلازمة اللكنة الأجنبية (FAS). وهذه هي الحالة الأولى المرتبطة بسرطان البروستات على وجه التحديد.

وتعد FAS هي اضطراب في الكلام غير عادي يمكن أن يتسبب في تحدث الفرد فجأة بلهجة “أجنبية” دون سبب معروف، مع تغير النطق بطرق تشبه – بشكل سطحي على الأقل – إيقاع لهجة أو لغة أخرى.

وترتبط المتلازمة بشكل شائع بالسكتات الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية. وأشهر حالة، على سبيل المثال، كانت لامرأة نرويجية عام 1941، أصيبت في رأسها أثناء قصف أوسلو. وبعد بضعة أشهر، بدأت تتحدث بما بدا وكأنه لهجة ألمانية.

وتتمثل الحالة في رجل من الولايات المتحدة تم تشخيص إصابته بسرطان البروستات مثالا نادرا على تغيير في الصوت يشبه إلى حد كبير لهجة يمكن التعرف عليها. ومن الواضح أنه لم يكن من أصل إيرلندي ولم يذهب أبدا إلى إيرلندا. ومع ذلك، بعد 20 شهرا فقط من تشخيص إصابته بسرطان البروستات النقيلي الحساس للهرمونات، بدأ في التحدث مع أحد الإيرلنديين الجنوبيين.