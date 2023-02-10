قامت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، بتقديم طرق لعلاج صعوبة البلع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت غزال أن من أحد الطرق العلاجية لصعوبة البلع:” الانتباه لوضعية الجسم عند الأكل: حيث إنّه يُنصح بالجلوس في وضع مستقيم بزاوية 90 درجة، وإمالة الرأس قليلاً إلى الأمام، والبقاء لمدة 15-20 دقيقة في وضع الجلوس أو الوقوف بعد تناول الوجبة.”

٢: توفير البيئة المناسبة للأكل: إذ يُنصح بمحاولة التقليل من العوامل المُشتّتة في المنطقة التي يتم تناول الطعام فيها.

٣: تقليل كمية وسرعة تناول الطعام: حيث إنّه من الواجب أن يتم تناول الطعام بشكل بطيء، كما يُنصح بتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ومنثم هضمه بشكل جيّد.

٤: تكرار عملية البلع: قد يحتاج المُصاب إلى بلع كل لقمة أو رشفة من الطعام مرتين أو ثلاث مرات؛ حيث إنّه في حال علق الطعام في الحلق فإنّه يجب القيام بالسعال بشكل خفيف أو القيام بتنظيف الحلق.